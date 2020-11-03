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İHA-DHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Alanya'da tur teknesi alabora oldu... Acı haber geldi

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Alanya'dan son dakika haberi.. Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Son dakika haberi: Alanyada tur teknesi alabora oldu... Acı haber geldi

'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ'

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığ'ndan yapılan açıklamada ise  şu ifadeler kullanıldı: Alanya’da 37 şahıs kurtarıldı ve 1 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi. 
Son dakika haberi: Alanyada tur teknesi alabora oldu... Acı haber geldi

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