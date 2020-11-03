Son dakika haberi: Alanya'da tur teknesi alabora oldu... Acı haber geldi

Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.



'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ'



Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığ'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Alanya’da 37 şahıs kurtarıldı ve 1 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.

