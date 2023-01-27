Son dakika: Alanya'da orman yangını

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Antalya'nın Alanya ilçesinden akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan müdahale sürüyor. Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletmeye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesi'nden de su tankeri takviyesi yapıldı" dedi. Şiddetli rüzgar sebebiyle müdahalenin güçlükle yapıldığı kaydedildi.

YERLEŞİM ALANLARI BOŞALTILDI

Alanya itfaiye biriminden alınan bilgiye göre ise Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak'ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi. Öte yandan Bayırkozağacı mevkiinde bulunan yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı bildirildi.