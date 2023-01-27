Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Alanya'da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 22:42

Alanya'nın Güzelbağ mahallesi Bayırkozağacı mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan yangının 4 ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı öne sürülürken yangına yakın yerleşim yerlerinin boşaltıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesinden akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan müdahale sürüyor. Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletmeye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesi'nden de su tankeri takviyesi yapıldı" dedi. Şiddetli rüzgar sebebiyle müdahalenin güçlükle yapıldığı kaydedildi. 

Son dakika: Alanyada orman yangını

YERLEŞİM ALANLARI BOŞALTILDI

Alanya itfaiye biriminden alınan bilgiye göre ise Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak'ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi. Öte yandan Bayırkozağacı mevkiinde bulunan yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi
80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta