SON DAKİKA: Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de, Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16:51'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

"DEPREMLER OLAĞAN"

Deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal deprem sonrası CNN TÜRK’te şu değerlendirmelerde bulundu:

Akdeniz’de sürekli deprem oluyor biliyorsunuz. Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren 8 buçuk büyüklüğünü bulan yıkıcı depremler var. Girit-Lodos kadar olmasa da levhaların çarpışma noktası. Depremler olağan. Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada tsunami izleri var. Girit-Rodos hattında daha şiddetli depremler beklenir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına gerek yok.

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"AN İTİBARİYLE OLUMSUZ DURUM YOK"

Alanya'da hissedilen Akdeniz'deki 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan açıklama geldi. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.