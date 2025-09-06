×
Son dakika... Alaattin Köseler yeniden tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 16:48

BEYKOZ Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamasıyla açılan davada tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, savcılığın talebi üzerine 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı verildi. Hakim karşısına çıkan Köseler, yeniden tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıkan tüm sanıklar mahkeme heyeti tarafından 4 Eylül'de tahliye edildi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken bir üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Mahkeme heyeti, Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Hakim karşısına çıkan Köseler, tutuklandı.

