Son dakika... Akşener'in 6'lı masadan kalkma kararına ilk yorumlar: Hande Fırat perde arkasını anlattı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Akşener, "5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı. Akşener, "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılma kararını canlı yayında değerlendirdi...

'ADAYLIĞI GÜNDEME GELEBİLİR'

Zaten dün gece ilk haberi CNN TÜRK ekranlarında vermiştik. Dün gece toplantıda anketlerin yapılması gerektiğini Akşener anlattı. Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarım görevlerine devam edecek dedi. İkinci anlaşmazlık konusu da geçiş süreci ve geçiş sürecinde İYİ Parti'nin neleri alacağıydı. İYİ Parti çoklu başkan yardımcılığına karşıydı. Bunlar kabul görmedi. 'Milletin dediği olsun, İmamoğlu veya Yavaş olsun'

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Masada çok büyük bir gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlubenim belediye başkanlarım deyip kestirip atınca 'İstiyorsanız imza atmatın' dedi. Araya Ahmet Davutoğlu girdi, Kemal bey yapmayın dedi. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem Akşener'i sakinleştirdi. Davutoğlu'nun sakinleştirici sözlerinden sonra Akşener imza atmak durumunda kaldı. Aslında en başından beri GİK il başkanları Kılıçdaroğlu'na karşıydı. Başka bir partinin belediye başkanlarına Meral Akşener'in çağrı yapması Ankara'da adeta şok etkisi yarattı.

"CHP GENEL MERKEZİ'NDEN BELEDİYE BAŞKANLARINA YAZI GİTTİ"

Bu sabah CHP Genel Merkezi'nden büyükşehir belediye başkanlarına bir yazı gitti, sözlü bir ifade gitti. Kılıçdaroğlu için destek açıklaması yapsınlar diye.

Aslında Kemal Bey'in dün Meral hanımla restleşmesini ardından CHP'deki hava kalkarlarsa kalksınlar gibiydi. CHP Genel Merkezi bugün Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması istedi ancak İstanbul'dan şu ana kadar destek açıklaması yok. İmamoğlu ve Yavaş olacak mı olmayacak mı? Temel mesele bu. İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı olur mu sorusu akıllara geliyor?

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Ankara'da bir süredir iddialar dolanıyordu; İmamoğlu ve Yavaş'la görüştüğü konusunda. Masaya bir ara sadece İmamoğlu'nun adının getirildiği ve Yavaş'ın buna bozulduğu iddia ediliyor. Yavaş'ın daha geri planda durabileceği iddia ediliyor. 2 belediye başkanı da birbirine rakip olacak. Ortada enteresan bir durum var şimdi...

Bu isimlerden herhangi biri de zaten imza oranıyla birlikte adayız diye çıkabilir. Meral Akşener de partisinin onun arkasında olacağını ifade edebilir. İkisi birden olmazsa, CHP Genel Merkezi de boş durmayacaktır. CHP de bu iki belediye başkanıyla konuşacaktır. Meral Akşener'in kendi adaylığı gündeme gelir. İYİ Parti çevresinde Demirtaş'ın attığı 'yürü Bay Kemal' tweetinin de etkili olduğu söyleniyor. Bugünkü Kemal Bey'in görüşmelerini de buna bağlayanlar var. Sabah İmamoğlu bunu söylemiş olsa da 2 dakikada her şey değişir; bir bakarsanız İmamoğlu ve Yavaş başka bir açıklama yapar. Akşener artık masada yok.

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'MASADAN KALKMADI'

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Akşener'in açıklamalarını CNN TÜRK yayınında değerlendirdi...

İYİ Parti bir aday çıkarırsa yine de ittifak içinde kalacaktır. Ben masadan kalkmış olarak yorumlamıyorum. Millet İttifakı'nın milletvekili belirlemede ortak hareket edeceklerini düşünüyorum. Tarihi bir siyasi atmosfere şahit olduk.

Pazartesiye ertelenen bir toplantı var, Sayın Akşener'in de altında imzası olduğu bir çağrısı var. O yüzden eğer bu toplantıya katılırsa ben 6'lı Masa'nın milletvekili seçiminde ortak listeye devam edeceği ama cumhurbaşkanı adayında farklı olabileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bu ihtimali görmüş olmalı ki İmamoğlu ve Yavaş'ı deprem bölgesine beraber bir ziyaret planladı. Onlar benim partimin belediye başkanları mesajını vermek istemiş olabilir. Burada pazartesiye kadarki süreç de biraz sancılı geçecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüntü veriyor olması da çok önemli olacak. Eğer Akşener pazartesi günü toplantıya gitmezse ortak mutabakat da ortadan kalkacak.

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Bu sabah Sayın İmamoğlu bir televizyon programına katıldı. İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki, benim adayım Genel Başkan'dır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu dün çok önemli bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu, Erkan Baş ile görüştü.

'AKŞENER MASAYI AZARLADI'

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın değerlendirmeleri...

"Ben bunu bir senedir söylüyorum. Bir, Kılıçdaroğlu sonuna kadar kendi adaylığı için direnecek demiştim. Direndi ve masada bugün geldiği noktada. İki, Meral Akşener buna itiraz edebilir, İYİ Parti buna itiraz edebilir. Çünkü Akşener'i ve İYİ Parti'yi muhalefetin seçim kazanması ilgilendiriyor demiştim.

İYİ Parti diyor ki, "Biz sokağın sesini dinliyoruz. Anketler bunu söylüyor, insanlar da bunu söylüyor" diyor. Akşener'in masadan kalkıp kalkmadığını konuşmak komik oluyor. Masayı azarladı, posta koydu. Şu ifadeler ne demek? "Kişisel ihtiraslarını seçim kazanmaya tercih ediyorsunuz. Kumar masasına çevirdiniz" Bu tabirler baya bir azardır.

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Baya sinirliydi, tepkiliydi. Masadayken çok ağır tepki görmüş, lafı kesilmiş böyle aktarıyor. Ne İmamoğlu, ne Yavaş partilisi akrabası da değil. Neden ısrarla istiyor? Yüksek puanla bu kişiler çıkıyordu, olay bu.

'PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA BIRAKTI'

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş:

Altılı masa felaket bir şekilde dağıldı. Meral Akşener altılı masadan çekilirken çarpışarak çekildi. Geriye ciddi manada bubi tuzakları bıraktı. Pimi çekilmiş bombalar bıraktı. Son bir şekilde devam eden aday tartışmasında çeşitli aşamalar geçti ve bu süreç içerisinde başta Akşener olmak üzere İYİ Partili yetkililerin Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmadıkları, 2 isim üzerinde durdukları öteden beri konuştuğumuz şeylerdi. Sayın Kılıçdaroğlu CHP içerisinde adaylıkla ilgili zaman zaman adaylıkla ilgili şansı azalıyor gibi olsa da çeşitli atraksiyonlarla bunu yukarılara doğru taşıdı. Bu arada ısrarlı şekilde diğer ufak partileri ikna etmek kolay olduğu için Meral Hanımı ikna etmek için epey uğraştı. Fakat Meral Hanım’ın ve İYİ Parti’nin bir takım şeylerin sıklıkla gündeme getirilip Kemal Bey’in öteye itilmeye çalışıldığını gördük.