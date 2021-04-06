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Haber Giriş: 06.04.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Akşener ve Yavaş'ı hedef almıştı! Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Son dakika... Akşener ve Yavaş'ı hedef almıştı! Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan ve Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ı hedef alan tweet sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan tweet sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. 

Tepki çeken tweet sonrası Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. CNN Türk canlı yayınında bu son dakika gelişmesini aktaran Sena Alkan, yapılan görüşmede duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini söyledi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Akşener ve Yavaş'a ithafen ''Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır'' denilmişti. 

Konu, Meclis Genel Kurulu'nda da bu konu gündeme gelmiş ve AK Parti Grup Başkanvekili paylaşımı doğru bulmadıklarını söylemişti.

 

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