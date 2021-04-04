İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den bildiri tepkisi: Zevzekliktir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 104 emekli generalin yazdığı bildiri ile ilgili konuştu.

Akşener, "80 ihtilalini, 28 Şubat’ı yaşamış birisi olarak. Gece yarısı yapılan açıklamalar genelde Türkiye’nin demokrasisine yapılan kesintileri hatırlatır. Bu bir zevzekliktir. İYİ Parti siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşıdır. Pek çok şehir demokrasi ile alınmıştır. Partimiz Türkiye'nin demokrasisinin yanındadır. Türkiye yoluna devam edecektir, İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine izin vermeyecektir. Buradan herkese sesleniyorum, herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı. Yunanistan’ın işgal ettiği adalara karşı bir şey yaptıklarını görmedim. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa parti kurabilirler. İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de demokrasinin yanında olacaktır. İYİ Parti siyasi kurumu karşısında oluşturmaya çalışanların karşısındadır. Demokrasi ve seçim yoluyla rekabet yapabilir." ifadelerini kullandı.

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