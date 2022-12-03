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Son dakika... Aksaray'da korkunç cinayet! 15 yaşındaki Melike Arıbaş ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

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#Melike Arıbaş#Aksaray#Doğanay Arıbaş
Son dakika... Aksarayda korkunç cinayet 15 yaşındaki Melike Arıbaş ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 15:57

Aksaray'da Melike Arıbaş (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Son dakika... Aksarayda korkunç cinayet 15 yaşındaki Melike Arıbaş ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

'ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM'

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Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, “Ne olur Melike’mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Son dakika... Aksarayda korkunç cinayet 15 yaşındaki Melike Arıbaş ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

KAÇAN ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.

Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika... Aksarayda korkunç cinayet 15 yaşındaki Melike Arıbaş ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

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