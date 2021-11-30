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Son dakika... Aksaray - Adana karayolu ile Konya'da kum fırtınası... Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

#Konya#Kum Fırtınası#Hava Durumu

Aksaray - Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı. Bu arada Konya'da Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığı 1 metreye kadar düştü.

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AKSARAY - ADANA KARAYOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI... YOL KAPATILDI

Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.

KONYA'DA KUM FIRTINASI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu.

Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Son dakika... Aksaray - Adana karayolu ile Konyada kum fırtınası... Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

 

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#Konya#Kum Fırtınası#Hava Durumu

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