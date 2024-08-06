×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Akraba vahşeti! Kalbini taşla ezerek patlattı

Güncelleme Tarihi:

#Akraba#KAVGA#Malatya
Son dakika: Akraba vahşeti Kalbini taşla ezerek patlattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 23:27

Malatya'nın Darende ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı taşlı kavgada göğsü taşla darp edilen şahıs, kalbinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı. Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti. 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akraba#KAVGA#Malatya

BAKMADAN GEÇME!