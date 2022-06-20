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Son dakika: AKOM'dan flaş İstanbul uyarısı! Gece yarısından itibaren başlayacak

#Istanbul#Meteoroloji#Sağanak Yağış
Son dakika: AKOMdan flaş İstanbul uyarısı Gece yarısından itibaren başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece yarısı itibarıyla yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması beklendiği bildirildi. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da yağışın akşam saatleri ile etkili olabileceğini belirtirken, ‘’Çarşamba günü de Doğu Karadeniz’de bir yağış gözüküyor. Bu önemli bir yağış takip ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, "Mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek" denildi.

Son dakika: AKOMdan flaş İstanbul uyarısı Gece yarısından itibaren başlayacak


YAĞIŞ YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in beklenen hava durumu ile ilgili değerlendirmesi ise şu şekilde;

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Öğlene kadar sakin bir hava geçirdi Anadolu, pek fazla yağış yoktu. Öğle saatlerinden sonra yağışlar Afyonkarahisar’dan başlayıp Bursa, Bolu, Ankara’nın kuzeybatısı, Eskişehir civarlarında başlayacak. Marmara’nın doğusu yani İstanbul dahil olmak üzere akşam saatlerinde yeni bir yağışlı havanın ekişine girecek. Bursa, Kocaeli, Zonguldak etkilenecek. Şu anda İstanbul’da gökyüzü kapalı. İstanbul’da şiddetli yağış ihtimali var bugün 18:00’dan sonra ve yarın sabah. Çarşamba günü de Doğu Karadeniz’de bir yağış gözüküyor. Bu önemli bir yağış takip ediyoruz. Rize, Artvin’in Hopa ilçesinde kuvvetli yağış gözüküyor.

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