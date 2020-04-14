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Haber Giriş: 14.04.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Son dakika... AKOM uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur bekleniyor

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Son dakika... AKOM uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur bekleniyor
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İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentin yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen alçak basınç sistemiyle beraber serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceği konusunda İstanbulluları uyardı. Sıcaklıkların da 6 - 12 derece düşeceği belirtildi.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da orta kuvvette esen lodos, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (poyraz) bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına düşeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDEN TÜM İSTANBUL’A YAYILACAK

Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, sıcaklıkların tekrar kademeli olarak artarak 18-20 dereceler civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

 

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