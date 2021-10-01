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Son dakika: AKM'de son rötuşlar! Açılışa sayılı günler kala son durum görüntülendi

#AKM#Atatürk Kültür Merkezi#AKM Son Hali

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sona gelindi. Opera ve tiyatro salonları için 6 bin metrekare siyah, bin metre karede kırmızı ve pembe kumaşın kullanıldığı perdenin dikimine başlandı. 29 Ekim'de açılacak AKM'nin içindeki son durum fotoğraflandı.

AKMnin içindeki son durumAKMnin içindeki son durum
AKMnin içindeki son durum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki AKM'nin yapımı neredeyse tamamlandı. Açılışa günler kala kültür merkezinin son rötuşlarına geçildi. Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak. AKM'nin açılışının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

DEV PERDENİN DİKİMİ AKM'DE YAPILIYOR

Opera ve tiyatro salonlarında kullanılacak, sahne perdesi, fonlarlar ve fon perdelerinin dikimine de AKM binası içinde pazartesi günü başlandı. Yaklaşık 20 gün sürecek olan çalışmanın sonunda 6 bin metrekare siyah ve bin metre kare kırmızı ve pembe kumaş kullanılarak her iki salonun sahne perdeleri, fonları ve fon perdeleri tamamlanacak. 

AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu

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KIRMIZI KÜRE 

AKM'nin içinde ilk göze çarpan devasa kırmızı küre. Bu kürenin içinde merkezin en önemli bölümü olan 2 bin 40 kişilik büyük opera salonu bulunuyor. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik orkestra alabilecek kapasitede.

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ANA SAHNE  

Sahne mekaniği ve sistemleri son teknoloji ile donatıldı. Sahne derinliği 65 metre ve 4 ana sahne asansörü, yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ile üzerlerinde yer alan 4 hareketli vagon bulunuyor. Bu bölümde ise çalışmaların hummalı şekilde sürdüğü görülüyor.

MERDİVENLER 

Mimar Murat Tabanlıoğlu salonun balkonlarına çıkan merdivenlerde bir önceki binanın mimarı olan babası Hayati Tabanlıoğlu'nun eski binadaki merdivenleri andıran bir tasarım kullandı. Böylece AKM'nin içinde yer alan ikonik doku korunmuş oldu.

Son dakika: AKMde son rötuşlar Açılışa sayılı günler kala son durum görüntülendi

 KREM VE BORDO KOLTUKLAR KULLANILDI

Büyük salondaki sahne çukuru 118 kişilik bir orkestrayı alacak büyüklükte. Sahne ve sahne gerisi ise en büyük prodüksiyonlara yetecek hacme sahip olarak tasarlandı.  Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.

ÇOCUK SANAT MERKEZİ 

Çocuk sanat merkezi de tamamlandı. 4 çalışma odasının yer aldığı çocuklara özel bölümde bir de sahne bulunuyor. Renkli koltuklar ve renkli tavan aydınlatmalarıyla süslenen alanda çocukların yer alacağı çalışmalar yapılacak. 

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Son dakika: AKMde son rötuşlar Açılışa sayılı günler kala son durum görüntülendi

TABELASI KONULDU

AKM'nin tabelası ise birkaç gün önce binanın Taksim Meydanı'na bakan tarafında yeri aldı. İsim tabelasında koyu renkler kullanıldı. Tabelanın eski tabelayla neredeyse aynı olduğu görülüyor. 

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#AKM#Atatürk Kültür Merkezi#AKM Son Hali