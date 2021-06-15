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Hasan YILDIRIM - Ali AKSOYER - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 15.06.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: AKM inşaatında son durum... Demir panolar kaldırıldı, yüzünü gösterdi

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Yapımına 10 Şubat 2019'da başlanan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı.

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  • AKM inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı
  • AKM inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı
  • AKM inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı
  • AKM inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor. Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

Son dakika: AKM inşaatında son durum... Demir panolar kaldırıldı, yüzünü gösterdi

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi.

Son dakika: AKM inşaatında son durum... Demir panolar kaldırıldı, yüzünü gösterdi

AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Taksimde yapımı devam eden AKMnin son durumu görüntülendi
Taksim'de yapımı devam eden AKM'nin son durumu görüntülendi
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