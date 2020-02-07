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DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

Son dakika... Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı

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Son dakika... Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü düzenledikleri operasyonda, şüpheli Mehmet Serdar Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö.’nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

 

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