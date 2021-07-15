Son dakika: Akın akın gidiyorlar... Tatilciler yola erken çıktı, trafik kilitlendi! İşte son durum

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Çanakkale'de bayramda feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk erken başladı. 9 günlük tatili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştiren, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerden yola çıkanlar, boğazı geçebilmek için Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerine geldi. Burada feribot iskelesindeki araç kuyruğu 4,5 kilometre ilerideki Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Eceabat'taki feribot kuyruğu ise 4 kilometre mesafedeki Kilye koyuna kadar uzadı. Feribot sırası bekleyenler arasında gurbetçilerin de olduğu görüldü.

Boğazda yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan Gestaş firması, Gelibolu- Lapseki hattında 7, Eceabat-Çanakkale hattında 3, Kilitbahir-Çanakkale hattında ise 4 feribotla saatsiz sefer yapıyor. Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki araç yoğunluğu nedeniyle karayolunda trafik kilitlendi. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için güzergahta devriye geziyor.

Bu arada, yoğunluğun yaşandığı Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot sefer yapıyor. Gestaş firması, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurup, filosundaki feribotlara ilave 2 feribot kiraladı.

BOLU DAĞI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 yolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yoğunluk başladı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım aksıyor.

İstanbul yönünde ise ulaşımda sorun yaşanmazken, az sayıda sürücünün yolu kullandığı gözlendi.

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