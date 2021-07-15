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GeriGündem Son dakika: Akın akın gidiyorlar... Tatilciler yola erken çıktı, trafik kilitlendi! İşte son durum
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Burak GEZEN- Cemhan ŞEN- Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-
Haber Giriş: 15.07.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Akın akın gidiyorlar... Tatilciler yola erken çıktı, trafik kilitlendi! İşte son durum

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştiren tatilciler yola erken çıkınca trafik kilitlendi. Çanakkale Eceabat'taki feribot kuyruğu 4 kilometre mesafedeki Kilye koyuna kadar uzadı. Yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu

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  • Tatilciler erkenden yola çıktı, trafik durma noktasına geldi
  • Tatilciler erkenden yola çıktı, trafik durma noktasına geldi
  • Tatilciler erkenden yola çıktı, trafik durma noktasına geldi
  • Tatilciler erkenden yola çıktı, trafik durma noktasına geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çanakkale'de bayramda feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk erken başladı. 9 günlük tatili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştiren, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerden yola çıkanlar, boğazı geçebilmek için Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerine geldi. Burada feribot iskelesindeki araç kuyruğu 4,5 kilometre ilerideki Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Eceabat'taki feribot kuyruğu ise 4 kilometre mesafedeki Kilye koyuna kadar uzadı. Feribot sırası bekleyenler arasında gurbetçilerin de olduğu görüldü.

Son dakika: Akın akın gidiyorlar... Tatilciler yola erken çıktı, trafik kilitlendi İşte son durum

Boğazda yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan Gestaş firması, Gelibolu- Lapseki hattında 7, Eceabat-Çanakkale hattında 3, Kilitbahir-Çanakkale hattında ise 4 feribotla saatsiz sefer yapıyor. Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki araç yoğunluğu nedeniyle karayolunda trafik kilitlendi. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için güzergahta devriye geziyor.

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Bu arada, yoğunluğun yaşandığı Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot sefer yapıyor. Gestaş firması, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurup, filosundaki feribotlara ilave 2 feribot kiraladı.

BOLU DAĞI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu.

Son dakika: Akın akın gidiyorlar... Tatilciler yola erken çıktı, trafik kilitlendi İşte son durum

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 yolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yoğunluk başladı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım aksıyor.

İstanbul yönünde ise ulaşımda sorun yaşanmazken, az sayıda sürücünün yolu kullandığı gözlendi.

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