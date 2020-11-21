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Hürriyet
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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Polis kılığına girip Suriyeli aileleri dolandırıyorlarmış

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli ailelerin evlerine kendilerini polis olarak tanıtıp girerek, para ve ziynet eşyalarını çalan 2'si kadın 6 kişi yakalandı.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu ailelerin evlerine 2'si kadın 6 şüphelinin kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri, para ile altınları aldıkları şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. R.E., B.K. ve S.C. olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firarı 3 şüpheli için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelilerin kullandığı tespit edilen 38 DZ 973 plakalı otomobil, takibe alındı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen durmayan otomobildeki şüpheliler, Bursa - Ankara karayolundaki kovalamaca ile yakalandı. Kovalamaca sırasında lastiği patlayan otomobilden inip yaya kaçmaya çalışan şüpheliler Z.K., Ç.B. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 ahşap topuz ele geçirildi.

Otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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