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Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Adana ve Hatay'da da hissedildi

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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Adana ve Hatay'da da hissedildi
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Hatay Samandağ açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem, Hatay ve Adana çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Merkez üssü Hatay'ın Suriye sınırı olan deprem, 10.40'da meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Adana'dan da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre aynı bölgede saat 01.38'de 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Dün gece gerçekleşen depremin 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, 10.40'da meydana gelen depremin 24 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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