Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: Girit adası tehlikeli

AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 11.18'de, 15 kilometre derinlikte, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında kaydedildi.

PROF. DR. GÖRÜR: GİRİT ADASI TEHLİKELİ

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girit’in GD’da iki deprem oldu. Biri 5,9, diğeri 5,0. İkisi de Helen-Kıbrıs Yayı ve üzerleyen levha üzerinde. Plini-Strabo zonuna denk geliyor. Geçmiş olsun. Bir tane daha 4,3 deprem aynı yerde oldu. Girit adası tehlikeli " ifadelerini kullandı.

