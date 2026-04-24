Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: Girit adası tehlikeli

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 12:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür Akdeniz'deki depremler sonrası, 'Girit’in GD’da iki deprem oldu. Biri 5,9, diğeri 5,0. İkisi de Helen-Kıbrıs Yayı ve üzerleyen levha üzerinde. Girit adası tehlikeli.' dedi.

AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 11.18'de, 15 kilometre derinlikte, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında kaydedildi.

PROF. DR. GÖRÜR: GİRİT ADASI TEHLİKELİ

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girit’in GD’da iki deprem oldu. Biri 5,9, diğeri 5,0. İkisi de Helen-Kıbrıs Yayı ve üzerleyen levha üzerinde. Plini-Strabo zonuna denk geliyor. Geçmiş olsun. Bir tane daha 4,3 deprem aynı yerde oldu. Girit adası tehlikeli " ifadelerini kullandı.

