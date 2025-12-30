Son dakika... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

×
Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Akdenizde 4,4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 18:21

Son dakika haberi... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:05'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 89.11 kilometre mesafede olan depremin, 7.88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#Akdeniz#Deprem#Hatay

