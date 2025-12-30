Son dakika... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:05'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 89.11 kilometre mesafede olan depremin, 7.88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-12-30
Saat:18:05:29 TSİ
Enlem:35.29833 N
Boylam:35.35861 E
Derinlik:7.88 km
