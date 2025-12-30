Son dakika... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:05'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 89.11 kilometre mesafede olan depremin, 7.88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.