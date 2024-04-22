Son dakika! Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.26'da meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 22 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [91.25 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-04-22
Saat:22:26:30 TSİ
Enlem:35.77472 N
Boylam:28.51694 E
Derinlik:21.78 km
Detay:https://t.co/MuozTj5MMi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi