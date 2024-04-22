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Son dakika! Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Akdeniz#Deprem
Son dakika Akdenizde 3.9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 22:59

Son dakika! AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.26'da meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 22 km derinliğinde gerçekleşti.

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#AFAD#Akdeniz#Deprem

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