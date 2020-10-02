Son dakika: Akar'dan net mesajlar: Sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." açıklamasında bulundu.

Akar, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.