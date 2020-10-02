AA
Son Güncelleme:
Son dakika: Akar'dan net mesajlar: Sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz
Milli Savunma Bakanı Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." açıklamasında bulundu. Akar ayrıca, Akar: "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." açıklamasında bulundu.
Akar, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle