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Son dakika... AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu... Bakanlar Kurulu tamamen değişiyor

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#AK Parti#TBMM AK Parti Grubu#Son Dakika
Son dakika... AK Partinin TBMMdeki yeni grup yönetimi belli oldu... Bakanlar Kurulu tamamen değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 20:45

Son dakika haberine göre, AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu... Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması beklenirken, Grup Başkanvekillerinin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken kulis haberine göre; kabinenin tamamen değişeceği söyleniyor. Yarın 15:30'da mevcut bakanlarla bir kabine toplantısı yapılacak.

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AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre; Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.

BAKANLAR KURULU TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken, kulis haberine göre; kabinenin tamamen değişeceği söyleniyor.

Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında, yeni kabinede yer alacak sürpriz isimler tartışılırken konuklardan gazeteci Melik Yiğitel kulis bilgilerini aktardı. Yiğitel, "Bana gelen bilgiye göre Mehmet Şimşek kabine kesin yer alacak. Necdet Ünüvar'ın Sağlık Bakanlığı için düşünülebileceği söyleniyor. İbrahim Kalın'ın kabinede olabileceği söyleniyor. Ticaret Bakanlığı'nda iş dünyasından gelen bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Meslek odaları ilişkisi iyi olan bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı için Fatih Şahin'in ismi öne çıkıyor. Kabine'den sonra yerel seçim çalışması olacak. Cumhurbaşkanı bakanları sahaya indirecek." diye konuştu.

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MEVCUT KABİNENİN SON TOPLANTISI YARIN

Öte yandan yarın 15:30'da mevcut bakanlarla bir kabine toplantısı yapılması ve bakanlara teşekkür edilmesi bekleniyor.

 

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#AK Parti#TBMM AK Parti Grubu#Son Dakika

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