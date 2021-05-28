Son dakika: AK Parti'nin Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik öngören taslak çalışmasında son durum...

Siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklik öngören taslak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alındı. Toplantıdan MHP ile görüşme kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı taslağı MYK’ya sundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından, önümüzdeki haftalarda MHP ile görüşme kararı çıktı. Yazıcı başkanlığında oluşturulacak heyet, MHP’nin vereceği randevu takvimine göre MHP ile görüşecek…

CNN TÜRK’ün özel haberine göre, taslakta seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi, daraltılmış seçim bölgesi kapsamında 7 vekilli seçim bölgelerinin oluşturulması ve hazine yardımının yüzde 7 barajını aşan siyasi partiye verilmesi hükümleri dikkat çekiyor.

MUTABAKAT SAĞLANIRSA ANKARA 5, İSTANBUL 14 SEÇİM ÇEVRESİNE AYRILACAK

Müzakereler sonucu 7 vekilli daraltılmış bölge üzerine mutabakat sağlanırsa, Ankara 5, İstanbul 14, İzmir 4 seçim çevresine ayrılacak. Daraltılmış bölge sistemini CNN TÜRK yayınında değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, öneriye yeşil ışık yakmıştı.

MİLLETVEKİLİ TRANSFER KONUSU DA GÜNDEMDE

Taslağa göre siyasi partilerin seçime girebilmeleri için aranan şartlar arasında yer alan, Meclis’te grubu bulunması şartı yürürlükten kaldırılacak…

AK Parti’nin MHP ile müzakere edeceği başlıklar arasında milletvekili transferi konusu da olacak. Cumhur İttifakı paydaşlarının bu noktada ilkeler bütünü oluşturması bekleniyor. Siyasi Partiler Kanunu değişikliği için gözler MHP’nin AK Parti’ye vereceği randevuya çevrildi.

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