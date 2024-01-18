Son dakika... AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ilk açıklama: Belediye işçilerine zam yapacağız

Haberin Devamı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ankara'mızın makus tarihini değişme zamanı gelmiştir. Hangi partiye oy verirsek verelim. Kullanacağımız oy geleceğimize kullanacağımız oy olacaktır. Ankara'da bir gerçek var. Ankaramızın 5 yılı boş yıl olmuştur. Altınok makamda değil sokaklarda oldu. Biz yine makamların değil halkın hizmetkarı olacağız. Ankara'mızı dünya başkentleri içinde hak ettiği yere taşıyacağız. Ankara'nın solan yüzü yeniden gülecek. Birçok eser ve projelerimiz olacak.

Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Asla engelleme olmayacak. Biz engellensek de engellemeyeceğiz. Hep beraber Ankara'mız için çalışacağız. Biz şimdiye kadar Ankara'mızın her köşesine dokunduk. Ankara nice büyük eserlere nice büyük eserlere kavuşacak. Artık mazeret yok.

Haberin Devamı

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM SÖZÜ

Büyükşehire hizmet veren belediye personellerimize sesleniyorum. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. İçiniz rahat olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız.