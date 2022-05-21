Son dakika... AK Partili Kurtulmuş'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik’in gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası) Bu tarihi bir zafer, göğsümüzü kabartan bir tablo. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Destan yazdılar, yürekten tebrik ediyorum.

DÜNYA GIDA FELAKETİNE Mİ SÜRÜKLENİYOR?

3 alanın büyük kriz olduğu konuşuluyor. Gıda, enerji ve su olduğu konuşuluyordu. Özellikle gıdayla ilgili meselenin gündeme gelmesi küresel ısınma ve kuraklaşma. Bir gıda meselesiyle karşı karşıya kaldığımız görünüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını istiyoruz. Türkiye hazırlıklarını yapmıştır. Türkiye'de tedarik zincirinde sorun yok. Önemli bir kriz alanıdır. Türkiye bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayacaktır.

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MİÇOTAKİS'İN ABD'YE ZİYARETİ

Senatoda kimin kimi alkışlayacağına karışacak değiliz. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz şudur, sorunlarda araya 3. ülkeleri koyarak değil karşılıklı çözmeye çalışırsak, sorunlar çözülemeyecek değildir. Türkiye'ye karşı bir tavır olarak bu kadar alkışlandığını düşünüyoruz.

Türkiye, stratejik önemi büyük olan bir ülkedir. Böyle bir gerçek ortadayken Türkiye'yi kim göz ardı edecektir. Alkışlama durumunun biraz da NATO'daki tavrımıza cevap olarak geliştiğini düşünüyorum.

Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Realiteden kopuk bir dış politika yapmıyoruz.

Yunanistan'ın şunu artık gördüğünü düşünüyoruz, bölgesel gerçeklere uygun hareket etsin.

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ABD-YUNANİSTAN'DAN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Bu kadar üsler, silahlandırılan Yunan adaları. Bunun gerekçesi nedir? Buradaki üsler Rusya'ya karşı mı kullanılacaktır. Türkiye, bunun iyi niyetli olmadığının farkındadır. Ne işi var burnumuzun dibinde bu üslerin? Bu, NATO ile ortak menfaatlere hizmet etmiyor.

Dünyada adı konulmamış bir 3. Dünya Savaşı zaten başladı. Zaten dünya sisteminde savaş ve çatışma istikrarsızlıktan çıkan bir sonuçtur. Rusya - Ukrayna krizinde de ortaya çıktı, siber savaşlar.

Bazı ülkeler bu savaşın devam etmesini istiyor.

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Türkiye'nin stratejik bakış akışı, tüm gerilim ortamlarının ortadan kalkmasıdır.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'E NATO VETOSU

Türkiye'nin güvenlik endişesi göz ardı edilemez. İsveç'in terör örgütlerine desteği ortada. Türkiye müzakerelerde yeni bir yöntem izliyor. Güvenlik endişelerimiz açık bir şekilde değerlendirilmeli. Türkiye'nin güvenlik garantisi alması lazım.

Geri adım atması mümkün olmadığı bir noktadayız. Terör saldırıları var, hayattan koparılmış insanlarımız var, büyük bir bedel ödemiş ülkeden, 40 bine yakın vatandaşının hayatını kaybettiği bir ülkeden bahsediyoruz.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ NASIL OLACAK?

Bu insanlar pikniğe gitmek için gelmediler. Savaştan, katliamdan kaçtılar. 500 bine yakın Suriyeli geri döndü. Güvenli bölgeler sağlandıkça geri dönecekler. Göçmen meselesi Avrupa için, üzülerek söylüyorum, ötekileşmenin, ırk karşıtlığının, faşist bakış açısının sonucudur. Biz Türkiye olarak böyle görmüyoruz. Göçmen meselesi başta insani bir sorundur.