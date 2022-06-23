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AK Partili Ünal'dan maaş ve ek bütçe tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanımız talep etmedi

#Ankara#Mahir Ünal#Ek Bütçe

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, ''Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi" dedi.

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Mahir Ünal, tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

2020 yılında Cumhurbaşkanımıza yüzde 7, 2021 yılında yüzde 14,4, şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Milletvekilleri, eski başbakanlar, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli.

Emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmamasına neden oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talebi olmadı ancak emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekilleri, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanlarına yansıtıldı.

SAYIN KILIÇDAROĞLU AÇIKLASIN; KENDİ MAAŞINDA NE KADAR ARTIŞ OLMUŞ

Ben buradan bir çağrı yapıyorum; Buyurun emeklilerin maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli olmaktan çıkaralım. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece artniyetli ve çirkin bir açıklama. Bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konu konuşuldu. Emekli olmuş, eski milletvekilleri, buraya geldiler ve bu konuda ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi.

Milletvekili emekli maaşlarını, Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan bunu çıkaralım demiştik. Buyursunlar, bunu Cumhurbaşkanı'nın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım.

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#Ankara#Mahir Ünal#Ek Bütçe

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