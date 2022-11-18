AK Partili Kurtulmuş: Rusya - Ukrayna savaşının daha da uzamasını isteyenler var

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İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Rusya Ukrayna arasındaki savaş çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Biz Türkiye olarak barışın olması için çaba sarf ediyoruz. Belli konularda mesafe alındı. Sonra birden bu savaşın hızlandığını görüyoruz. Füze kriziyle nasıl kontrolden çıkacağını görmüş olduk. Bu aslında Rusya ile Batı arasında bir savaş. Biz sadece savaşın bir an önce sonlanmasını istiyoruz.

Burada yapılması gereken nitelikli müzakereler. Burada savaşın devamından kimseye bir fayda gelmeyecektir. Bu sürecin barışla sonlanması için Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Enerji ve gıda krizi savaşın etkinlerinden, çok daha büyük krizlere sebep olabilir. Bir an barışın temin edilmesi Türkiye'nin ana perspektifidir.

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"BU SAVAŞIN DAHA DA UZAMASINI İSTEYENLER VAR"

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Herkesin başına bela açacağı görülmesi lazım. Her iki tarafında hakkının korunacağı onurlu bir barış sağlanması lazım. Karadeniz'de çok yaygın bir savaşın çıkması Türkiye'nin olduğu coğrafyayı riske sokacaktır.

Ne yazık ki bu süreçte gördük ki Türkiye'den başka her iki ülkeyle de diyalog kurabilen bir ülke yoktur.

Bu savaşın daha da uzamasını isteyenler var. Çok yönlü bir güç mücadelesinin olduğu ortamda samimiyetle barışın elde edilecek perspektifin belirlenmesi lazım.

Bu savaşın devam etmesi ABD için de yeni bir süreci ortaya koyuyor. Kırım'ın ilhakına sessiz kalmış Avrupa bu yeni tehditle birlikte Avrupa'da NATO'nun etkinleşmesini istiyor. ABD bu savaşın uzamasını kendi menfaati olarak görüyor. Putin-Zelenski imza atacaktı ama birileri istemedi.

NEDEN BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTEMİYORLAR?

Bir kere bu sorunun bir ana cevabı var. Sovyetler'in dağılmasından sonra dünya sisteminin denge durumu ortadan kalkmıştır.Pek çok ülke güç mücadelesi içine girmiş durumda. Kıyasıya bir güç mücadelesinin içerisindedir. Bu başlı başına bir risk. Dünya beşten büyüktür sloganı öylesine söylenmiş bir söz değildir. Küresel bir siyasal sistemin kurulması şarttır. Dünya barışını sağlayacak yeni kurumlar konulması lazım.Bir alarm zilidir Rusya ve Ukrayna savaşı. İlkeli müzakereler, insani diplomasi... Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere biz bu ilhakların hukuka aykırı olduğunu söylüyoruz.