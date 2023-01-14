Son dakika... AK Partili Kurtulmuş'tan CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

AK PARTİ'DE SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLIĞI

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

AK parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk.

Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz.

AK Parti Metaverse konusunu kullanan bir parti. Metaverse'yi siyasetin gündemine ilk taşıyan parti AK Parti olmuştur. "AK Partim" ileri teknolojiyi kullanabilen bir platform olarak hazırlandı.

Haberin Devamı

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

Ayrıntılar geliyor...