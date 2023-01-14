Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... AK Partili Kurtulmuş'tan CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Numan Kurtulmuş#CNN TÜRK
Son dakika... AK Partili Kurtulmuştan CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 10:02

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

AK PARTİ'DE SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLIĞI

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

AK parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk.

Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz. 

AK Parti Metaverse konusunu kullanan bir parti. Metaverse'yi siyasetin gündemine ilk taşıyan parti AK Parti olmuştur. "AK Partim" ileri teknolojiyi kullanabilen bir platform olarak hazırlandı.

Haberin Devamı

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

Ayrıntılar geliyor...

Gözden Kaçmasın

İsveç şokta... Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotajİsveç şokta... Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotajHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Erdoğan Rami Kütüphanesi’ni açtı: 2 milyon kitap 20 bin eserErdoğan Rami Kütüphanesi’ni açtı: 2 milyon kitap 20 bin eserHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Numan Kurtulmuş#CNN TÜRK

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat
Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık