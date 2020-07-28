Son dakika... AK Parti'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması

İşte Özkan'ın konuşmasından satırbaşları:

Elbette Türkiye dahil olmak üzere dünyada yeni bir hukuk düzeninin oluşması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması noktasında öneme sahiptir.

Sosyal medyanın ana medya haline dönüşmesi, verilerin transferi, depolanması ile ilgili alan ciddi düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır.

Sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmektedir.

Kademeli olarak artan yaptırımlar, yayın engeli düzenlemesi getirilmektedir.

Günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına en geç 48 saat içinde cevap verilmesi mükellifiyeti getirilmektedir.

Şu anda yapmış olduğumuz düzenleme vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması çerçevesinde meseleye yaklaştık.

Evrensel düzenlemelere uygun, vatandaşlarımızın anayasal güvencelerini teminat altına almak üzere yapılan bir düzenlemedir.

Sosyal medya düzenlemesine ilşkin teklifin görüşmeleri tamamlandıktan sonra Meclis içtüzük gereği tatile girecek.