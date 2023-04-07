Son dakika... AK Parti'den DSP'ye ziyaret! AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve DSP lideri Aksakal'dan açıklama

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14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye geri sayıma başladı. Milletvekili listelerinin en geç 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmesi gerekiyor. 9 Nisan öncesi Ankara'da partiler arasında yoğun bir görüşme trafiği var. Bu kapsamda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etti. Çelik ve Yıldırım'ı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Yıldırım ve Aksakal, görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

'SEÇİMDE BERABER YOL YÜRÜME TEKLİFİNİ YAPTIK'

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:

"Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın genel başkanının da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

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'AK PARTİ'TE BUGÜN ZİYARET PLANLIYORUZ'

Aksakal ise şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve sayın Çelik ziyaret ederek seçimler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Teşekkür ediyoruz. DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişinin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini paylaştılar. 14 Mayıs seçimleri, terörden tamamen arınmış, Atatürk'ün gösterdiği hedefe hızla koşan Türkiye'nin inşası için vesile olacaktır. Halkımız için de yeni bir dönem yeni bir umut doğacaktır. 14 Mayıs seçimleri vatanseverler, yerli ve milli değerleri kendilerinden bile önde tutanlarla, küresel emperyalizmin tuzağına düşen ve onların taşeronlığına soyunanların yarıştığı bir seçim olacaktır. DSP Atatürk'ün yolunda, Türk devletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. DSP, seçimlerin ilk turda sonuçlanması, siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Atatürk milliyetçiliği, Anayasa'nın ilk dört maddesi, mavi vatan, Türk milletinin güvenliği vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Milliyetçi vatansever bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık. Bugün saat 14.00'te Başkanlık Kurulu'muzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyaretini hem de bugünkü ziyaretin kapsamını tartışarak, sonrasında bizi kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz. Bugünkü toplantıdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz."