Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası

Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 15:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin dünkü Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026'da Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

