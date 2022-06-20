Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Askerlik affı düzenlemesi yolda! Bakaya ve kaçaklar için teklif Meclis’te

#AK PARTİ#Bedelli Askerlik#Af

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesi teklifine ilişkin açıklama yaptı. Ünal, "550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacağız. Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor.

Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.

Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

'20 MADDEDEN OLUŞUYOR'

7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.

Haberin Devamı

Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.

MSB'den gelen ve bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık. Benzer düzenlemenin MSB'de özellikle Genelkurmay Başkanı'na dönük düzenleme yapılması makul karşılandı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistana göçmen tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen tepkisiHaberi görüntüle




Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#Bedelli Askerlik#Af

BAKMADAN GEÇME!

Muskın Twitterı nasıl olacak Çalışanlar sordu, o anlattı...

Musk'ın Twitter'ı nasıl olacak? Çalışanlar sordu, o anlattı...

#Twitter
Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick

BAKMADAN GEÇME!

Muskın Twitterı nasıl olacak Çalışanlar sordu, o anlattı...

Musk'ın Twitter'ı nasıl olacak? Çalışanlar sordu, o anlattı...

#Twitter
Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick