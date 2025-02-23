Son dakika: AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:00
AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kongrede AK Parti yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin isimleri de belli oldu.
AK Parti
’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kongrede AK Parti yeni Merkez Karar
Yönetim Kurulu (MKYK
) üyelerinin isimleri de belli oldu.
İşte AK Parti Merkez Karar Yönetim Yönetim Kurulu Asil üye adayları;
Abdulkadir Develi
Abdurrahman Akyüz
Ahmet Baha Öğütken
Ahmet Bal Kıymaz
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Mücahit Arınç
Ali İhsan Yavuz
Ayşe Keşir
Aziz Babuşçu
Belgin Uygur
Cengiz Tokmak
Bilgin Törekoğlu
Cihad Terzioğlu
Çiğdem Karaaslan
Derya Ayaydın
Dursun Ataş
Efkan Ala
Erkan Kandehir
Eyüp Kadri İnan
Fahrettin Yahşi
Fatih Sadullah Selman
Fatih Şahin
Fatma Betül Sayan Kaya
Fadime Zehra Şener
Gökhan Diktaş
Halit Yerebakan
Hamza Dağ
Hasan Basri Yalçın
Hayati Yazıcı
Haydar Ali Yıldız
Hilal Kalyoncu Koç
Hilmi Türkmen
Hülya Terzioğlu
Hüseyin Yayman
İdris Nebi Hatipoğlu
İsmet Gergerli
Kürşad Zorlu
Mahir Ünal
Mehmet Kırmızı
Mehmet Umut Tuncer
Melek Duman
Menderes Mehmet Tevfik Türel
Mesut Özil
Muhammed Faruk Acar
Mustafa Demir
Mustafa Elitaş
Mustafa Hulki Cevizoğlu
Mustafa Nedim Yamalı
Mustafa Özkan
Mustafa Şen
Nihat Zeybekçi
Nilhan Ayan
Osman Gökçek
Ömer Çelik
Ömer Faruk Besli
Önder Matlı
Sadettin Hülagü
Selçuk Sümer
Serap Yazıcı Özbudun
Serpil Kavrak
Sevan Sıvacıoğlu
Sevilay Tuncer
Seyithan İzsiz
Temel Başalan
Türk İslam Karakoç
Umut Arman Sonay
Ünal Karaman
Veli Arslan
Yusuf Ziya Yılmaz
Zafer Sırakaya
Zakir Avşar
Ziya Serdar Kılıç
MERKEZ DİSİPLİN KURULU LİSTESİ DE AÇIKLANDI
15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu listesinde ise şu isimler yer aldı: Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammet Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz.