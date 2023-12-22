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Son dakika... AK Parti ve MHP'den 30 büyükşehirde yerel seçim iş birliği

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#AK Parti#MHP#Son Dakika
Son dakika... AK Parti ve MHPden 30 büyükşehirde yerel seçim iş birliği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 20:18

Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 30 büyükşehirde, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı destekleyeceğini açıkladı. Yıldız, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde; Mersin ve Manisa'da MHP'nin, diğer 28 ilde ise AK Parti'nin göstereceği adayın destekleneceğini ifade etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, Manisa ve Mersin'de ise MHP aday gösterecek" ifadelerini kullandı. 

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, detayları aktardı:

Bugün, AK Parti ve MHP heyetleri arasında 13. toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 30 büyükşehirde iki partinin ortak adayı destekleyeceğini açıkladı. Yıldız, Mersin ve Manisa'da MHP'nin, diğer 28 ilde ise AK Parti'nin göstereceği adayın destekleneceğini ifade etti. 51 ilin 22'sinde ise seçime ayrı ayrı girilecek. Öte yandan Ahlat'ta AK Parti'nin Söğüt'te ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade edildi.

 

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#AK Parti#MHP#Son Dakika

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