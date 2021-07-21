Son dakika: AK Parti teşkilatı ile bayramlaşma... Erdoğan: Türkiye salgında varyant yükselişi tehdidinin pençesine düşmüş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Bazı alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda. Türkiye'nin potansiyelinden, büyüklüğünden habersiz tellalla sürekli tersini söylüyor. 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri de ekonomi ve demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ'NİN GENİŞ BİR TANINIRLIĞA KAVUŞMASI İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ SERGİLEYECEĞİZ

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

Artık bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.

SON VİRAJA GİRDİKLERİNİN FARKINDALAR

Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum. Önümüzdeki 2 yıl boyunca yapacağınız her işin çocuklarımızın ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

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