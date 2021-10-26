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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tezkere mesajı: Hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir

#Ömer Çelik#AK Parti#Tezkere
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten tezkere mesajı: Hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder. Hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır" dedi.

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AK Partili Çelik, tezkereyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları yazdı:

Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder.
Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.

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Türkiye’nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının "süresini" tartışma konusu yapmak başlıbaşına bir savrulmadır. Türkiye kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edecektir.

Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası işbirliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır...

Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır.

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslarası işbirliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir.

Her ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır.

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