Son dakika... Terör örgütünün kendini feshetmesi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir

Haberin Devamı

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



PAPA'NIN HAYATINI KAYBETMESİ

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra ortaya koyduğu sağ duyulu irade Papa'nın dengeli mesajlarının örneğiydi. Yine son mesajı Gazze ile ilgili oldu. Papa'nın son mesajı, 'Gazze'de silahlar bırakılsın' idi, bu derece hakkaniyetli mesajlardı. Bir kez daha Katolik dünyasına baş sağlığı diliyoruz.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER EMİN ELLERDE"



Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle son derece üzgünüz. Ehil ellerde tedavisi sürüyor. Biz çok eskiden beri tanışırız ve çok farklı konularda sohbetlerimiz olmuştur. Onu rahatsızlığı bir şekilde mağdur olmuş kesimlere dokunmuş, herkesin hafızasında olduğunu ve takdir edildiğini gösterdi. İnşallah dua ediyoruz, muhterem annesine, kızı Ceren'e ve tüm sevdiklerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ne olursa olsun, o umudu ayakta tutan yaklaşımıyla, gülümsemesiyle onu en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Dualarımız onunla. Hastanede ortak arkadaşlarımız olan doktorların ne kadar ilgilendiklerini görüyoruz. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çirkin yaklaşımlar da oldu ama bunların üzerinde durmaya gerek yok. Doğru sözleri büyütmek lazım, kem söz söyleyenleri kendi başlarına bırakmak lazım.



"ÇEVREMİZİ KANA BULAMAK İSTEYENLER VAR"

Haberin Devamı

Geçmişte önemli adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve tarihi çağrıyla birlikte yepyeni bir sayfa açılmış durumda. Özellikle de dünyanın içinden geçtiği kaos ortamı göz önüne alındığında, önümüzde toplumsal birliğimizi derinleştirmenin demokrasimizin ölçeğini büyütmenin ve bölgemizdeki halklarla, yakın komşularımızdaki farklı haklarla daha çok dayanışma içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğu herkes tarafından görülüyor. Etrafımız daha çok kana bulamak isteyen, daha çok kaos çıkarmak isteyen, daha çok bölgeden fitne siyaseti yoluyla kendi çıkarlarına garanti altına almak için, herkesin başına bir takım felaket senaryoları getirmek isteyen çok sayıda odağın faaliyet halinde olduğunu görüyoruz. Bütün bu odaklar karşında Türkiye, bölge haklarına dönük olarak da Türkmenler Araplar Kürtler, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Musimler, Ezdiler ve hangisi olursa olsun bütün halklara dönük olarak da bütün gruplara etnik gruplara bütün mezhep gruplarla dönük olarak da bu kardeşlik yaklaşımını ortaya koymak için özellikle Sünni ve Şii üzerinden bölgede Türk, Kürt, Türkmen ve Araplar arasında fitne çıkarmaya çalışan değişik odakların faaliyetlerini çok yakinen görüyoruz. Devletimiz ve siyasi tecrübemiz, bütün bu muhtevaya sahiptir. Şimdiye kadar, bu geçtiğimiz zamanlar içerisinde defalarca bunlarla mücadele ettik. Bölge haklarının başına felaket getirmeye çalışanlara karşı bu dirayeti gösteriyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi vatandaşlarımızın faydasına olacak, geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı, geleceğimiz üzerine ipotekler oluşturmasına karşı, Türkiye'nin terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin açık ifadesidir. Bu şekilde bakacağız meseleye.



DIŞ POLİTİKA



Dış politikadaki etkimizi büyütmek, Türkiye'yi her alanda bağışıklık sisteminin daha da güçlü hale getirmek için bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda birtakım gelişmelerle birlikte 'Terörsüz Türkiye'yi doğru zamanda, vatandaşlarımızın ortak geleceğine katkı sağlayacak, bölge halklarının dayanışmasına katkı sağlayacak şekilde hep beraber göreceğiz. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde Suriye'nin içinde, Lübnan'da diğer alanlarda İsrail'in Netanyahu hükümetinin yaptığı operasyonların ortağa çıkardığı istikrarsızlaştırıcı tablo ve Gazze'de soykırımın daha da ağırlaşarak yaşanıyor olması, Trump'un getirdiği tarifeler bütün tanımların, güç dengelerinin ele alınacağı gözüküyor. Türkiye bütün bu tablonun merkezinde yer alırken en büyük gücü vatandaşlarımızın birliği ve dirliğidir. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin gücü ve bölge halklarıyla kurduğumuz ilişkidir.

Haberin Devamı

NORMAL DOĞUM TARTIŞMALARI: KADINLARA YÖNELİK DAYATMA YOK



Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil. Temel yaklaşım annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili gereksiz cerrahi müdahalenin önüne geçmektir. Biz tüm anne adaylarına ve annenlere saygımızı iletiyoruz. Kadınların herhangi bir hayat şekline ve tercihlerine dayatma yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim temel yaklaşımımız anne ve bebeğin sağlığıdır.



CHP'NİN YOZGAT MİTİNGİ



Yozgat mitingi CHP'nin mitingidir, bizi ilgilendiren bir şey yok. AK Parti'nin mitingleri ile mukayese ediliyor. Demek ki burada ölçü AK Parti. Biz meydanların kitlelerin partisiyiz.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NE AŞAMADA?



Bu ay yeni gelişmeler olabilir. Terörün kendini feshetmesi silah bırakması dönüm noktası olacaktır. Bir heyet var, onlar neredeyse gün aşırı çalışıyorlar.



BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI



Bülent Bey'in değerlendirmeleri ile ilgili bizim görüşlerimiz belli. AK Parti'nin görüşlerini temsil eden görüşler değil. Bu görüşlerin AK Parti'nin kurumsal görüşleriyle hiçbir alakası yoktur.