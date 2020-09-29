Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haber... İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Sadece kirleten ülke olmamanın yeterli olmadığını. Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Çeşitli kurumlara uygulanmasıyla birlikte ilerici sonuçlar alınmaya başladı. Yerli Otomobilin sıfır emisyonla çalışacak olması da bu konudaki hassasiyetimizi gösteren bir durum.





Kuveyt Emiri'nin öldüğüne dair bir haber var. Allah'tan rahmet diliyoruz.



DİYARBAKIR ANNELERİ



Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı bir mücadelesidir. Erdal Çetin, 13 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa çıkarılmıştı. Bu çocuk anne babasına kavuşmuş oldu. Ne kadar vahşi bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu bu vesileyle görmüş olduk. Annelerimize hürmetlerimi gönderiyorum. Bazı partilerin bu konuya hiç girmemesi dikkatimizi çekiyor. HDP ile aynı düzlemde durması kabul edilebilir bir şey değildir. Çocuk yaşta dağa götürülen bu çocukların geleceğini kurtarmak için annelerin verdiği bu mücadeleye destek vermeliyiz.



TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN HER ZAMAN YANINDADIR



Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırımvari bir saldırıda bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir; Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Ermenistan'ın bu sivil yerlere saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihmalidir. Eğer bir yerde saldırgan varsa taraflara itidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Ermenistan orada işgalcidir. Azerbaycan topraklarını acil terk etmelidir. Ermenistan saldırgandır, barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Yeterli bir tepkinin ortaya çıkmamasının yanında Minsk grubunu da ele almak gerekiyor. Minsk 3'lüsü diye referans veriliyor ama çözdüğü tek kalem yoktur.



Mesele ortaya çıktıktan sonra haber yayınlandıktan sonra biz bekledik. Acaba bu lafı düzeltecekler mi? CHP yönetimi buna uyanacak mı? Milli ve büyük meselelerde vatandaşımız buna tek yürek olarak seslenmektedir. CHP yönetiminden yükselen bu seslerin aksine vatandaşlar büyük tepki gösteriyor.



ABD'NİN YAPTIĞI TARAFSIZLIĞA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR



Pompeo'nun bir ziyareti yine gerçekleşti. 1 aydan kısa bir sürede ABD bakanı 2 kez ziyaret etmiş oldu. Kıbrıs adasını ziyaret ettiğinde de Rum tarafını ziyaret etti, Türkiye tarafını ziyaret etmedi. Bu da tarafsızlığa gölge düşüren bir durumdur. Bizim müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Hem NATO ile ayrıştırma konusunda politik bir süreç yürütülürken, hem de Türkiye, Yunanistan'la istişafi masasına oturmaya hazır olduğunu söylerken burada tek taraflı olarak Rum Kesimini ziyaret edilmesi çözümsüzlük konusunda teşvik edilmesi anlamına gelir.



TEKNOFEST



Yapay zekalar, teknolojinin geldiği nokta yepyeni bir döneme geçtiğimizi gösteriyor. Paradigma değişimi küresel rekabette taşların yerinden oynayacağını yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Genç kardeşlerimizi bu alanla buluşturmak çok önemli. Dünyada 3 yıldır düzenlenen dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali unvanına sahip TeknoFest bu bakımdan çok önemli. Burada gençlerin yeni teknolojik imkanlarla buluşması, kendi projelerini hayata geçirmesi çok önemli.

UYGUR TÜRKLERİ



Dünyadaki gelişmelere bakarken bütün bu insan haklarının ihlallerinin söz konusu olduğu coğrafyaları gözden geçiriyoruz. Uygur Türklerinin durumundan yakından olarak izliyoruz. Bizim bu konudaki tek arzumuz Uygur Türkleri'nin Çin'de refah ve huzur içinde yaşamasıdır. Uygur meselesinin şeffaflık ve işbirliği içerisinde ele alınması gerektiğini arzu ediyoruz.



KOBANİ SORUŞTURMASI



Diyarbakır'da olaylar başladı. 7-8 Ekim'de Türkiye genelinde isyanlar başladı. 37 vatandaşımız bu eylemlerde hayatını kaybetti, 761 vatandaşımız yaralandı. O zaman hangi siyasilerin bu eylemler olurken nasıl teşvik dili kullandığı kayıtlarda duruyor. Bölgedeki diğer Kürt unsurlardan Kobani Kürtlerine yardım etmeye çalışan Kürtleri PKK engelliyordu. Yeter ki PKK'nın propagandası yapılsın diye. PKK istiyor ki oradaki Kürtler ölsün, kendi propagandasını yapsın. Sayın Cumhurbaşkanımızı arayanlar hiçbir şey yapmadılar. Cumhurbaşkanımız sayesinde yardım eli uzatıldı, 100 bin Kürt vatandaşı Türkiye'ye alındı. Tamamen insanı sebeplerle Türkiye oradaki Kürt vatandaşların canını kurtardı. Bu kadar zaman geçtikten sonra niye böyle yapılıyor. Bu yargının bileceği iş. Sonuç itibariyle biz dosyaları bilemeyiz. Ama Türkiye'de Kobani olayları birilerinin açık ifadeleriyle "PKK terör örgütü değildir" diyenler o gün açıkça isyan çağrısı yaptılar. İnsanların öldürülmesine, dükkanların yağmalanmasına çağrıda bulundular. Yargısal süreç, hukuka uygun bir şekilde sürüyor. Şimdi birileri çıkıp, terör örgütüne "PKK terör örgütü değildir" dediğinin o kişinin demokratik bir zihniyetin içinde kaldığını söylebilir miyiz? Bir kişi kendisine siyasetçi diyorsa, siyasal katılma yolu demokrasiden yana olmak, hukuktan yana olmak bakımından açıktır tabi ki. Bunun da 1. maddesi teröre karşı olmaktır.



AZERBAYCAN'A ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?



Biz Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. Bugün de ilk defa kendi bayrağımızın yanında Azerbaycan bayrağıyla toplantı yapıyoruz. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Zaten askeri ve diğer alanlarda işbirliğimiz var. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki duruşuna aynı şekilde katılıyoruz.



POMPEO'YA SERT TEPKİ



Sayın Pompeo'dan beklemediğimiz bir açıklama soğukkanlığını kaybeden Türkiye değil Yunanistan'dır. Türkiye Cumhurbaşkanına çirkin ifadelerle saldıranlar onların medyasıdır. Sayın Pompeo cümleyi yanlış kurmuş. Kurması gereken cümle "Türkiye'nin bu konuda gösterdiği diplomatik yaklaşıma ve soğukkanlılığına teşekkür ediyoruz. Yunanistan'dan da bunu bekliyoruz." demeliydi. Akdeniz'deki barışı destekliyoruz. Yunanistan'la tarafgil mesajlar vererek sorunun çözümüne pozitif katkı sağlamamış oluyor.



ERMENİSTAN UÇAĞI VURULDU TAMAMEN YALANDIR



Ermenistan'ın PKK ile yakınlığı ortaya çıktı. Bugün de Türkiye'nin F-16'sının Ermenistan'ın uçağını düşürdü diye yalan haber yayınladılar. Oraya paralı asker götüren, başka unsurlarla bağlantılı olan, insanlık suçu yapan ve bunları gizlemeye çalışan Ermenistan, Türkiye'ye karşı propaganda geliştiriyor.









