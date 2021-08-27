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Haber Giriş: 27.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kabil'deki saldırıya kınama

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kabil'deki saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.' dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. Kabil'deki saldırılar sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kınama mesajı paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz... Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır.

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kabildeki saldırıya kınama

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