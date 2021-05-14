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Haber Giriş: 14.05.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Suç makinesidir

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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Suç makinesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İsrail'e tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları:

Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor.

Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır.

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İsrailden Gazzeye kara harekâtı skandalı Filistinde siviller katledilirken dünya sadece izliyor
İsrail'den Gazze'ye kara harekâtı skandalı! Filistin'de siviller katledilirken dünya sadece izliyor

Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.

 

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