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Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken “bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor” diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken “bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor” diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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