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Haber Giriş: 19.05.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır" mesajını paylaştı.

İşte AK Parti Sözcüsü Öner Çelik'in paylaşımları:

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.

Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır.

Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.

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