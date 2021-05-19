Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki

İşte AK Parti Sözcüsü Öner Çelik'in paylaşımları:

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.

Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır.

Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 19, 2021

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