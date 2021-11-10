Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım mesajı

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaştığı mesajlar...

Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk'ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak bölgemiz ve dünya için bir ilham kaynağıdır.

Atatürk'ün imkansız denen şartlarda önderlik ettiği mücadeleyle vatanımıza ve ülkemize göz diken her türlü düşmanlık bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu mücadelenin neticesinde bir yıldız gibi doğmuştur...

Türkiye aynı iradeyle geleceğe yürüyor. Yeni ufuklara ulaşıyor. Tüm mazlumların sığınağı olarak dünyanın vicdanını temsil ediyor. Geleceği kucaklayan irademiz, İstiklal Savaşı'na önderlik eden iradeden ilham almaya devam ediyor.