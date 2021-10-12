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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir

#AK Parti#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik#AK Parti Sözcüsü
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

CHP Genel Başkanının “belli kişileri öldürmek”ten ve “siyasi cinayetler”den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

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