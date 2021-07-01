Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten tepki: Yakışıksız ifade, kabul edilemez

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Vekillerimiz illerindeki konuları gündeme getirdikleri gibi yaptıkları temaslarda vatandaşların taleplerini, hükümetimizden beklentilerini paylaştılar. Bunlar not alınıyor. Hazırladıkları raporları hem genel sekreterimize hem de cumhurbaşkanımızın yanındaki arkadaşlara tevdi ettiler.

Yol haritası çıkarılacak. Ekim-Kasım ayı gibi Cumhurbaşkanımız vekillerle tekrar istişare turuna başlayacak. Yeni bir yol haritası çıkarılacak.



Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak. Onu vekillerimizle paylaştı. AK Parti MYK'sı orada olacak. Çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu göstereceğiz.

İç ve dış politika konuları olarak vekillerimizin değerlendirmeleri oldu. Bu toplantı ile birlikte bu tur sona ermiş oluyor.

15 Temmuz zaten şehitlerimizin aziz hatıraları ile milletimizin direnişi ile darbeyi bertaraf ettiği milli bir gün. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yine anılacak. 20 Temmuz törenleri... Bu sene özel bir anlamı olacak. KKTC'ye karşı saldırganlığın arttığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı bir şekilde gösterecek. O gün hepimiz orada olacağız.



İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER’İN SÖZLERİNE TEPKİ



Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına sömürge valisi diye ifade kullanmak yakışıksızdır, kabul edilemez. Milletin oylarıyla seçilmiştir. Türk ordularının başkomutanıdır. Sömürge valisi demek milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır. Bir mesele vardır ki o da şudur. Biz nerede duracağımızı, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar. Sömürge valisi demek meşru ve ahlaki değildir. Cumhurbaşkanlığı makamının devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sınırları geçmek kimseye yakışmayan bir yaklaşımdır.



ELMALI DAVASI



Hepimizi çok üzen olaylar bunlar. Vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayan. Elmalı davasına sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Davayı yakından takipe diyoruz. Biz dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Biz hassasiyeti ortaya koyarız sürecin yürütülmesi yargının işi. HSK soruşturma açmıştır. Hepsini yakın bir hassasiyetle takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Dosya ile ilgili kendimiz hüküm veremiyoruz.



HAYVAN HAKLARI YASASI



2 hafta önce MYK sonrası söylemiştim. Cumhurbaşkanımız öncelikle ele alınarak çıkmasını söylemişlerdi. Bu konuda can acıtan, işkenceden tutun insan vicdanının kabul etmeyeceği muameleleri görüyoruz. İnsanlıktan çıkmış, hayvanların diri diri gömülmesi şeklinde, bunu yapan nasıl bir mahluktur ki.. Toplumsal bilinç iyi bir noktada... Son bir üzerinden geçilmesi gerekiyor demiştim. O toplantı da yapıldı. Pazartesi günü yapılan MYK'da da bu konunun öncelikle ele alınması gerektiğini söyledi. Takdir yüce Meclisindir. Bu kanunla birlikte pek çok düzenlemeyle ilgili konu, sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Kanun teklifinin kanunlaşırsa verdiği bir mesaj var. Bu hayatta insan bencilce bir hayat sürmüyor. Var oluşun tamamımın korunması insan onuruna en uygun yaklaşımdır. Hayvan dostlarımızın can olduğunu ifade ederek en üst başlıkta bunun aslında kendi varoluşumuzu anlamlandırmak açısından güçlü bir mesaj olarak kayda geçeceğini düşünüyoruz.

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