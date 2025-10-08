Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulmasını ve hassasiyetin korunmasını ve tüm birimlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini ifade etti. Cumhurbaşkanımızın milletvekilleri ile buluşmasında ifade ettiği reformlar ile ilgili partimiz çalışmalılarını tamamladı. Elimizde Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmakla ilgili engel olan yerlerin reforme edilmesi ve güncellenmesi ile ilgili bir siyasi paket var. Önümüzdeki dönemde ilk adımlarını siyasi gündeme alacağız. Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj nettir. Bu siyaset insanlarının ve devlet insanlarının gelecek nesillere bir borçtur ve hassasiyetle çalışmalar yapılıyor. Heyetimiz, düzenli toplantılarla yeni anayasa konusunda politik tutum belgemizi tamamlama aşamasına geldi.

Haberin Devamı

"FİLOLAR, GAZZE’NİN MESAJINI TÜM DÜNYAYA YAYMIŞLADIR"

Soykırımı insanlık tarihinin en acı faturası olarak insanlığın önüne getiren bu katliam şebekesinin eylemlere başladığının yıl dönümü. Ayın 5’inde İstanbul ve çeşitli illerde sokaklara çıkan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum ve şükranlarımızı sunuyoruz. İsrail tarafından Sumud Filosu’nda bulunan vatandaşlarımız ülkemize getirildi, karşı karşıya kaldığı muamele uluslararası hukuk açısından bir suçtur. Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir. Her alanda zorbalık, barbarlık ve katliam dışında iş bilmediği bir kez daha görüldü. Filolar, fiziken engellenseler de Gazze’nin mesajını tüm dünyaya yaymışladır. İnsanlık ittifakının bir parçası olarak Gazellilere elimizi uzatmaktan vazgeçmeyeceğiz diyen özgürlük Filosuna da İsrail’in saldırısı gerçekleşti. Milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı ve diğer aktivistleri İsrail kaçırdı, AK parti Genel merkezinden bunu en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hukuksuzluğun ilanıdır, İsrail’in insani olan her şeye karşı düşmanlığıdır. Derhal aktivistleri serbest bırakmalıdırlar ve bunlar hesabı sorulacak suçlardır. İnsanlık dışı karakterlerini bir kez daha göstermişleridir. Bir an evvel serbest bırakılmalılar ve bu hukuksuzluk kayda geçiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aktivistlerin oradan çıkarılması için çalışıyorlar. Bir kez daha en güçlü şekilde sahip çıkacağız.

Haberin Devamı

"İSRAİL’İN YANINDA DURMAK UTANÇ MESELESİDİR"

BM Genel Kurulunda görüldüğü üzere İsrail’in yanında durmak utanç meselesidir. Bazı ülkeler 7 Ekim'in yıldönümümde İsrail ile dayanışma adı altında İsrail bayrağı dalgalandırarak veya destek mesajları açıklayarak tarihten hiç ders almayan ve insanlığa dair hassasiyetler konusunda ne kadar zayıf olduklarını gösteren bir yaklaşım sergilediler. Bunlar, soykırım sürecine destek veren imzalar olarak tarihe düşülen notlardır. Filistin’i tanıyan devletlerin sayısının artması da sevinç kaynağıdır. Giderek artan bir noktaya gelmiştir ve giderek artan bir noktaya ilerleyecektir. Mısır’da bugün bir toplantı var. Başkan Trump’ın planı çerçevesinde ateşkesin sağlanması ve daha sonra kalıcı barışa geçilmesi ile ilgili sürecin yol haritası üzerine çalışılıyor. Türkiye de o toplantıda. Bu planın ardından Hamas’ın barış odaklı ve diplomasi boyutu son derece güçlü ve incelikli cevabının takdire şayan olduğunu ifade etmek isteriz. Hamas barıştan, ateşkesten ve diplomasiden yana solduğunu, bu soykırımın ve çatışmaların bitmesi gerektiğini ifade eden bir cevap yayımladı. Bunun hayata geçmesi için fırsat verilmesi lazım. Bu cevabın ardından İsrail’in bombalaması Netanyahu’nun barışa ve ateşkese düşmen bir tutum olduğunu gösterdi. Netanyahu her barış girişimin sabote etmek için fırsatlar üretmeye çalışıyor. Uluslararası toplumun buna müsaade etmemesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ateşkesin sağlanmasından Filistin’in tanınmasına kadar ortaya konan entegre yaklaşım ve tutarlı plan bir çok devlet tarafından benimsenmiştir. Bu meselenin çözümü Filistin devletinin var olmasıdır. Bunun karşısında İsrail’in hükümeti iki devletli çözümü bile suçlama gibi kullanıyor. Uluslararası toplumun İsrail’i barışa zorlayıcı mekanizmaları harekete geçirme dışında seçeneği kalmamıştır.

Haberin Devamı

"FİLİSTİN'İ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİDİR"

Barışın ve ateşkesin kalıcı olması için Filistinlilerin sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu olmaz. Ayrıca diğer önemli konu da Filistinlilerin Filistinliler tarafından yönetilmesidir, Filistinliler kendi vatanlarında yaşamalılar. Bunun dışındaki dayatmaların geçerliliği ve kalıcılığı olmayacak. Süreci yakından takip ediyoruz, Bu konuda ilerleyen saatlerde iyi gelişmeler duymayı bekliyoruz. Müzakerelerle ilgili katedilen bir aşama var. MİT Başkanımız orada, meselenin tamamı değil, ilerleyen saatlerde ateşkesin yapılması, ilk yardımların önünün açılmasıdır.

"ASIL MEVZUMUZ PKK’NIN FESHİ VE SİLAHLARIN ORTADAN KALKMASIDIR"

Haberin Devamı

Etrafımızdaki ülkelerde yeni kaos alanları oluşturulmaya çalışılıyor. Terörsüz Türkiye ile ayrı düşünülmeyecek olan Terörsüz Bölge hedefinin ne kadar kritik, tarihi ve önemli bir adım olduğu ortadadır. Görünmeyen tarafından hangi devletlerin hangi örtülü faaliyetlerle Terörsüz Bölge sabote etmeye çalıştığını ve böylece Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmaya çalıştığını net bir şekilde görülmektedir. Devletimizin kurumları teyakkuz halindedir. Cumhurbaşkanımız net talimatlarla kurumları görevlendirmiştir, sürecin hassasiyetle sürmesini belirtiyoruz. Asıl mevzumuz PKK’nın feshi ve silahların ortadan kalkmasıdır. Terörün masadan kalkmasıdır. Bütün şube, unsur ve uzantıları ile gerçekleşmelidir. Bölgemizdeki Kürt kardeşlerimizin diğer unsurlarla birlikte geleceğe adım atmaları açsından bütün ipoteklerin de kalkması manasına gelecek. Türkiye’nin geleceğinden ve gündeminden terörün çıkarılması değil diğer tüm etnik ve mezhep guruplarının kendi iradeleri ile gelecek oluşturması için iradeye sahip olmasını sağlayacaktır. Bölge halklarına dönük olarak kötü niyet besleyenlerin terör örgütlerin devam etmesi için hangi provokasyonlar yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Cumhur İttifakının iradesi son derece nettir. Yine TBMM’deki komisyon, PKK’nin feshi ve silahların bırakılması için bir yaklaşım gösteriyor. Silahların bırakılması kesintisiz olmalı. Hem siyasetin hem de kurumların bakacağı alan silahların bırakılması sürecinin kesintisiz, net ve sahada teyit edilecek şekilde devam edip etmeyeceğidir.