Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı topyekün reddediyor ve lanetliyoruz

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"TEKNOFEST'TEKİ COŞKU, İLGİ VE ALAKA BAMBAŞKA BİR TABLO ORTAYA ÇIKARDI"



Tarihi bir ziyaret oldu. KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışı gerçekleştirildi. Ortaya konan irade ve orada Meclis binalarının açılması yepyeni bir vizyonun yapılmış olması Kıbrıs Türk davası açısından tarihi bir öneme sahip. Cumhurbaşkanımız orada da ifade ettiler 'Kıbrıs davası bizim en önemli önceliklerimizden'. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili adımlar atmaya devam edeceğiz. Binlerce insanın katılması önemli. TEKNOFEST'teki coşku, ilgi ve alaka bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Rum tarafından verilen mesajlar Ada'da 2 halkın olduğunu reddeden yaklaşımlar ortaya koyuyor. Kim ne derse desin Ada'da iki egemen devlet var. Bu çerçevede bir barış zeminin olacaksa olacak. KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını tüm dünyaya ilan ediyoruz.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER, TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TÜM KAPASİTESİNİ KULLANIYORDU"



Arkadaşımız dostumuz Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladık. Son zamanlarda Meclis'te mesaisi bittikten sonra geç saatlere kadar kendisiyle oturuyorduk, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında. Bir araya geldiğimizde sinemadan ve felsefeden konuşurduk. Son zamanlarda siyaset daha fazla konuşuyorduk, Terörsüz Türkiye kapsamında. Kendisine sağlığına dikkat etmesi konusunda uyarırken, 'Şu sonuca bir ulaşalım daha sonra sağlığımla ilgilenirim' diyordu. Bunun için tüm kapasitesini kullanıyordu. Sürecin hızlı şekilde sonuçlanması konusunda vurgu yapıyordu. Farklı mahallelerin birbirinin sesine kulak kapadığı çok odluğu bir siyasi tarihten geliyoruz. Bunu aşmaya çalışıyordu. Görüşlerimiz farklı olabilir ama cenazesinde ortaya çıkan tablo mücadelesini takdir etti. Sırrı Süreyya kardeşimizin kızı Ceren AKM'deki anmada çok nitelikli bir konuşma yaptı. Hastane koridorlarındaki sessiz ve sınıfsız kalabalıkların bir mesaj verdiğiydi. Sırrı ile zıt düşüncede olan insanları hastanede gördük. Bize düşen bir şey varsa yerine getirmek için hazırız dediler bize de. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu da dirliğe kardeşliğe yapılan bir vurguydu. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak hatırasına da güçlü bir gönderme yapmış olacağız. Hatırasını böyle yaşatmış olacağız.



ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI: TOPYEKÜN REDDEDİYOR VE LANETLİYORUZ



Özgür Özel'e alçakça saldırı yapıldı. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik beraberlik içerisinde olması önemlidir. sayın Özel'e yapılan saldırıyı topyekün reddediyor ve lanetliyoruz. Bütün siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasimize yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz. Hangi siyasetçiye yapılırsa yapılsın, hangi genel başkana yapılırsa yapılsın, hepimize yapılmış saldırıdır. Hep beraber lanetliyoruz. Sayın Özel'in ailesine dönük tehditlerin, çirkin ifadelerin sosyal medyada yayıldığı görüldü. Emniyet birimleri yakından takip ediyor, hukuk önünde gereği yapılacaktır. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi hepimiz açısından takip edilmesi gereken süreçtir. Sayın Özel'e, CHP'ye ve tüm siyaset kurumuna geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET POLİTİKASIDIR"



İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını günler içinde bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz. Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da, Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklemdir. Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır. Çeşitli provokasyonlara karşı, sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Herhangi müzakere al-ver süreci olmaksızın devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim. İç ve dış kaynaklı provokasyonlar olabiliyor. Bunlar karşısında hassasiyetimizi azami düzeyde tutuyoruz. Terörsüz Türkiye için oluşmuş mutabakatın son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdiye kadar siyasi partiler arasında pek çok istişare yapıldı. Bu sürece destek vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde PKK'nın kendini feshetmesiyle ve silahlı unsurlarını bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiş olacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz.



SORU-CEVAP

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ÖLÜMÜNÜN SÜRECE ETKİSİ



Sırrı Süreyya'nın kişisel kapasitesinin bu süreçlere katkısı büyüktü. Bir araya geldiğimizde sabahın ilk saatlerine kadar bu konuları konuşuyorduk. 'Bu konu sağlığımdan daha önemli' diyordu. Bıraktığı en büyük vasiyetine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Sürecin ana gidişatı aynı hassasiyetin gösterileceğini gösteriyor.



ÖZGÜR ÖZEL'E YAPILAN SALDIRI VE YAPILAN AÇIKLAMALAR



İncitici dil kullanan bazı CHP'liler oldu. Müsaadenizle bugün CHP'yi eleştirmeyeceğim. CHP ile ilgili tek bir mesajım öne çıksın. Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP'IN GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki görüşme çok kapsamlı bir görüşmeydi. Değinilmedik konu almadı. O nedenle uzun bir görüşme oldu. İki lider birbirlerini iyi tanıyorlar. Gazze konusu, Rusya - Ukrayna Savaşı ve Suriye konusu konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Kendisi de Cumhurbaşkanımızı Washington'da görmek istediğin söyledi. Kendisi Türkiye'ye müstakil olarak bir ziyaret yapmak istediğini söyledi. Gerek Suriye gerekse de Rusya savaşıyla ilgili yakın temasta olunması gerektiğine dair mutabakat çıkmış oldu. Gazze konusunda Cumhurbaşkanımız hassasiyetlerini ifade etti. Büyükelçi üzerinde Kongre'de büyük bir mutabakat oldu. Bu bölgedeki konulara hakim olduğunu bildiğimiz birisi. Cumhurbaşkanımız uygun vaktinde Büyükelçiye randevu verecekler.



SALDIRGANIN HAPİSTEN ŞARTLI TAHLİYE İLE ÇIKMASI, YARGI PAKETİNDEKİ YENİ CEZA SÜRELERİ VE YARGI PAKETİNE DAİR GÖRÜŞ AYRILIKLARI



Bazı milletvekillerimizin grup başkanvekilimizi ziyaret edip farklı bir değerlendirme bulunduklarına dair kulis haberleri çıktı. Bunların gerçeklikle ilişkisi yok. Böyle bir temas ve görüşme olmamıştır. Bunu net bir dille yalanlıyoruz.



Saldırganın dışarı çıkması o zamanki infaz düzenlemesiyle ortaya çıkan bir sonuç. Adalet Bakanımız kapsamlı açıklama yaptı.



Ceza ve adalet dengesi her zaman çalışılan konular. Tam olarak somutlaştığında sizlerle paylaşırız.