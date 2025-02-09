Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşittir Gazze'dir

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İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar siyasi krizleri aşmak için ürettiği stratejiler dikkate alındığında mücadele ettiği lig dünya siyasetinin süper ligidir. Cumhurbaşkanımıza güya eleştiri getirmeye çalıştığı lig Özgür Özel'in mücadele etti lig hangisi, iç siyasetin amatör ligi. Hala kendi genel başkanlığını ispat etme çabası var. Hala kendisinden önceki genel başkanın iddialarına tatminkar cevap veremiyor. CHP kamuoyu bu konuda 3'e bölünmüş durumda. Özel seçildikten sonra eş başkan gibi davranan siyasi aktörler var ve hala onları konsolide edebilmiş durumda değil. Bütün bu gündemin içerisinde Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili hassasiyetini sorgulamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın ABD tarafından açıklanan yaklaşım hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, buna hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı, parti adına da ben cevap verdim. Dedik ki, 'Böyle bir tedbir tehcir anlamına gelir. Dolayısıyla bunun bizim açımızdan hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Bu meselede tek çözüm vardır. O da 1967 sınırlarında Başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır.' Bunu Cumhurbaşkanımız ilk defa söylemiyor. Siyasi hayatının en zor zamanlarında da bunu ifade etti.

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"ÖZGÜR ÖZEL HAYATINDA ULUSLARARASI BİR KRİZ YÖNETMEMİŞ"



Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulamaya kalkan Özgür Özel bütün bu soykırım siyaseti karşısında şimdiye kadar ne yaptı? Netanyahu hükümetinin arzu ettiği şey şuydu; 'Hamas'ın herkes tarafından terörist olarak nitelendirilmesi ve ardından soykırımına gerekçe üretmeye çalışıyordu'. Bu sayın Cumhurbaşkanımıza sorulduğunda, Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Hamas kesinlikle terör örgütü olarak tanımlanamaz' dedi. Peki Özgür Özel ne dedi? Önce 'Terör örgütüdür' dedi. Bunu deyince çok tepki geldi ve düzeltmeye çalıştı. Daha sonra 'Terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim' dedi. Böyle saçma sapan yaklaşım ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyeti hiçbir şekilde sorgulanamaz. Gazze'ye desteği herhangi bir polemik konusu değildir. Erdoğan eşittir Filistin davası diyebiliriz. Bunu Gazze'dekilere Batı Şeria'dakilere sorun aynı şeyi söylerler. Özgür Özel hayatında uluslararası bir kriz yönetmemiş. Çok büyük davalarda masanın kenarında bile oturmamış. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade BM Genel Kurulu'nda tüm üye ülkeler tarafından destek görür ve alkışlanır. Hatta Cumhurbaşkanımız konuşması bittiğinde tebrik ederler.

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Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti matematiksel kesinliktir. Cumhurbaşkanımızın hangi meseleye ne zaman ne söyleyeceği, Cumhurbaşkanımızın birikimi ve kapasitesi çerçevesinde kendi vereceği bir konudur. Özgür Özel bunu değerlendirme yapamaz. Dünyada demokratik yollarla seçilmiş liderler arasında, en tecrübeli isim Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu tecrübesi içerisinde siyasi krizleri yönetmiştir. Muhalefette uzman olarak nitelenen isimlerin söyledikleri, 'bu yanlış, bu kabul edilemez' dediği bir noktada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin ne kadar haklı olduğu defalarca görünmüştür. Özgür Özel bir takım problemlerle karşı karşıya. Yönetme kabiliyetini kaybettikçe oradan ortaya çıkan cari açığı Cumhurbaşkanımıza saldırarak kapatmaya çalışıyor. Tabii bu herhangi bir şekilde sonuç alabileceği bir şey değil.

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"CHP YÖNETİMİ SAVRULUYOR"

Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetinin sorgulanması CHP genel başkanının komik duruma düşürür. Kendi iç krizlerini kapatmak için Gazze'yi bile kullanmaya çalışmaları şimdiki CHP yönetimin açısında savrulmadır. Böyle bir savrulma, geçmişteki CHP yönetimlerinde bile görülmemiştir. Dış politikada Mavi Vatan'a karşı çıkmak ve bu konuda Yunanistan'ın tezlerini TBMM'de seslendirmek, bu CHP yönetimine düşmüştür. Mavi Vatan'a Yunanistan'ın tezleri doğrultusunda itiraz etmek gibi bir yaklaşım merhum Baykal'ın genel başkanlığında söz konusu olmazdı. Baykal'la anlaşamadığımız birçok konu olmasına rağmen Türkiye'nin temel meselelerinde CHP'yi milli bir çizgide tutuyordu. Meclis'te CHP'li konuşmacılar, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlara bile karşı çıkmışlardır. En son Suriye konusunda gördük. Özel, 'Erdoğan Suriye konusunda yanıldı' diyor. Biz de diyoruz ki, git yanılıp yanılmadığını Şam'daki kardeşlerimize sor. Bu savrulma onlara yeter.