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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi hesap verecek

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#Ömer Çelik#AK Parti#İsrail
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi hesap verecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 22:18

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, İsrail'in dijital saldırısıyla ilgili olarak, "Eninde sonunda katliam şebekesi uluslararası kamuoyunda mahkemeye çıkacaklar" dedi.

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İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İsrail'in savunulmasıyla ilgilisi yok. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Filistinlilerin direnişini Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmişti. Bazıları eleştirmişti. Burada barış müzakereleri yürütülürken İsrail'in Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var. Hamas'ın olumlu tutum sergilemesi Netanyahu çetesinde bir baskı oluşturuyor. Bugün de 2800 insanın yaralanmasına 8 kişinin ölmesine yol açtılar. Ayşenur Ezgi kardeşimiz şehit olduğunda vandal militan diye bahsettiler. ABD Başkanı çeşitli sorularla muhatap oldu, ilk başta 'yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca, kazara öldürüldüğünü söyledi. Doğrudan keskin nişancının hedef olmasıyla kardeşimiz şehit oldu. Bir yandan savaş gemileri gönderiyorlar, bir yandan insani yardım hakkında açıklama yapıyorlar. Bundan sonra da eninde sonunda katliam şebekesi uluslararası kamuoyunda mahkemeye çıkacaklar.

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ÖZEL'İN YAŞAM TARZI AÇIKLAMASI

Açıklamaları dinledim. Özgür Bey'in sözleri bana AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı. Şimdi o iddianamedeki sözler Özgür Özel'in dilinden siyaset cümlesi olarak önümüze geliyor.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Burada herkesin ne söylediği açık. Kendisini yanına oturtmuştu Özgür Bey, sonra açıklama yaptı, 'Sözlerini desteklediğim anlamına gelmiyor' dedi. Bu tip açıklamaların neticesinde bir şeyleri görmek bakımından yanına oturtan destekleyenler düşünsün bunları.

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#Ömer Çelik#AK Parti#İsrail

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